LIVE Tour de Ski 2022 | 10 e 15 km Val di Fiemme in DIRETTA | trionfa Nepryaeva e allunga in vetta! Fari puntati su De Fabiani dalle 14 50

(Di lunedì 3 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.15: Per il momento è tutto. Appuntamento alle 14.50 per la gara maschile. A più tardi 13.14: Nella generale Ganz 20ma a 4’58” è la migliore delle azzurre, poi Comarella 31ma a 6’12”, Scardoni 35ma a 6’42”, Di Centa 43ma a 8’03”, Pittin 45ma a 8’45” 13.13: Vantaggio enorme per la russanella classifica generale: ha 1’12” su Andersson, che sale al secondo posto, 1’19” su Niskanen, 1’21” su Parmakoski, 1’40” su Heidi Wend, 1’42” su Diggins e Sorina 13.12: perde tanto nel finale l’azzurra Ganza che è 23ma a 1’40”, 25ma Comarella a 1’44”, 32ma Di Centa a 2’20”, 38ma Scardoni a 2’57”, 44ma Pittin a 3’21” 13.12: Niskanen è settima a 43?, poi T. Weng, Matintalo a 51?, Sorina a 53?, Kylloenen a 56?, Sauerbrey a 57?, Diggins a 58? 13.11: Non c’è storia nel finale. La leader della classifica ...