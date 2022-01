Picchi di contagi in Australia e nelle metropoli indiane. Il ministro della Salute inglese: “Pandemia lontana da fine” (Di sabato 1 gennaio 2022) Anno nuovo, ma nulla cambia sul fronte della lotta al Covid. L’Australia ha registrato nuovi Picchi di contagi causa della rapida estensione di un focolaio negli Stati orientali del paese: il Nuovo Galles del Sud e Victoria hanno toccato nelle ultime 24 ore nuovi record giornalieri, rispettivamente di 22.577 e 7.442 infezioni. Allo stesso tempo, nel Nuovo Galles del Sud vi sono stati altri quattro decessi provocati dalla malattia, mentre nello Stato di Victoria i morti sono stati nove. I nuovi dati portano il totale delle vittime a livello nazionale dall’inizio della Pandemia oltre quota 2.250. L’India ha registrato 22.775 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità. Gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Anno nuovo, ma nulla cambia sul frontelotta al Covid. L’ha registrato nuovidicausarapida estensione di un focolaio negli Stati orientali del paese: il Nuovo Galles del Sud e Victoria hanno toccatoultime 24 ore nuovi record giornalieri, rispettivamente di 22.577 e 7.442 infezioni. Allo stesso tempo, nel Nuovo Galles del Sud vi sono stati altri quattro decessi provocati dalla malattia, mentre nello Stato di Victoria i morti sono stati nove. I nuovi dati portano il totale delle vittime a livello nazionale dall’iniziooltre quota 2.250. L’India ha registrato 22.775 casi di coronavirusultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il ministeroSanità. Gli ...

