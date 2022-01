Advertising

qn_lanazione : I ristori Covid fermano le assunzioni. Giani attacca: 'Pochi 42 milioni' - jobwithinternet : RT @ALFO100897: Giani attacca i NoVax: 'Il caos tamponi è colpa loro, intasano le farmacie'. @EugenioGiani Ah sì? E secondo la sua evident… - LuposchiChiara : RT @ALFO100897: Giani attacca i NoVax: 'Il caos tamponi è colpa loro, intasano le farmacie'. @EugenioGiani Ah sì? E secondo la sua evident… - Giacomo25129205 : RT @ALFO100897: Giani attacca i NoVax: 'Il caos tamponi è colpa loro, intasano le farmacie'. @EugenioGiani Ah sì? E secondo la sua evident… - rscalt76 : RT @ALFO100897: Giani attacca i NoVax: 'Il caos tamponi è colpa loro, intasano le farmacie'. @EugenioGiani Ah sì? E secondo la sua evident… -

Ultime Notizie dalla rete : Giani attacca

La Nazione

ricorda che anche l'anno scorso post Finanziaria furono stanziate risorse ad hoc per i ristori Covid regionali: fino al 30 aprile c'è la possibilità di aiutare e sostenere le Regioni. ...... giusto per ricordare che il voto a Eugenioin regione Toscana sarebbe servito a fermare la ...così Rifondazione Comunista la proposta del Partito Democratico e di Forza Italia di ..."Nella sanità vorremmo assumere ancora di più ma qui il terminale della questione non è la Regione ma è lo Stato. Il fatto che alle Regioni siano attribuiti 600 milioni di euro, in Toscana significa 4 ...Dura presa di posizione del presidente della Toscana. La Cgil: "La Regione chiarisca se in farmacia possono fare il tampone anche i sintomatici" Parte con il turbo l'anno nuovo di Eugenio Giani. Non s ...