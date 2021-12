Nuovo record di contagi di Covid, aumentano ancora i ricoveri e altri 155 decessi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dati purtroppo non buoni e così potrebbe continuare almeno fino a metà gennaio. Nelle ultime 24 ore l'Italia registra 144.243 nuovi casi di coronavirus a fronte di 1.224.025 tamponi (il giorno ... Leggi su globalist (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dati purtroppo non buoni e così potrebbe continuare almeno fino a metà gennaio. Nelle ultime 24 ore l'Italia registra 144.243 nuovi casi di coronavirus a fronte di 1.224.025 tamponi (il giorno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - Tg3web : Nuovo record di contagi in Italia, quasi 127mila i nuovi casi nelle ultime ventiquattr'ore. In crescita anche i ric… - rtl1025 : ?? Nuovo record di positivi in Italia. Sono 144.243 i casi di #Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano 126… - CiaoKarol : Un nuovo triste record: 144.000 casi di covid in Italia. 5 milioni senza vaccino: cosa aspettate? - CiaoKarol : Un nuovo triste record: 144.000 casi di covid in Italia. 5 milioni senza vaccino: cosa aspettate?: Nelle ultime 24… -