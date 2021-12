LIVE Tour de Ski, 10 e 15 km mass start Oberstdorf in DIRETTA: Klaebo imbattibile! De Fabiani quinto. Alle 15.25 le donne (Di venerdì 31 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35: Per il momento è tutto, l’appuntamento è Alle 15.25 per la gara femminile. Grazie per averci seguito, a più tardi 13.32: Klaebo sempre più solo al comando della graduatoria. A 45? c’è Golberg, poi a 47? Bolshunov, Niskanen quarto a 1’20”, Yakimushnkin quinto a 1’41”, Valnes sesto a 1?54, De Fabiani settimo a 1’55”, Spitsov ottavo a 2’10”, Nyenget nono a 2’30”, Toenseth decimo a 2’38” 13.29: Gli altri azzurri. Coradazzi 34mo a 1’01”, Ventura 37mo a 1’03”, Salvadori 47mo a 1’19”, Rastelli 49mo a 1’24”, Graz 55mo a 1’47”, Pellegrino 70mo a 2’45” 13.28: E’ quinto Francesco De Fabiani che, a 23?6, ha preceduto allo sprint Halfvarsson, poi Parisse, Lapalus, Golberg, Yakimushkin, Spitsov, Moch 13.27: Trionfo ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.35: Per il momento è tutto, l’appuntamento è15.25 per la gara femminile. Grazie per averci seguito, a più tardi 13.32:sempre più solo al comando della graduatoria. A 45? c’è Golberg, poi a 47? Bolshunov, Niskanen quarto a 1’20”, Yakimushnkina 1’41”, Valnes sesto a 1?54, Desettimo a 1’55”, Spitsov ottavo a 2’10”, Nyenget nono a 2’30”, Toenseth decimo a 2’38” 13.29: Gli altri azzurri. Coradazzi 34mo a 1’01”, Ventura 37mo a 1’03”, Salvadori 47mo a 1’19”, Rastelli 49mo a 1’24”, Graz 55mo a 1’47”, Pellegrino 70mo a 2’45” 13.28: E’Francesco Deche, a 23?6, ha preceduto allo sprint Halfvarsson, poi Parisse, Lapalus, Golberg, Yakimushkin, Spitsov, Moch 13.27: Trionfo ...

folkweII : secondo te quando riusciremo a fare questo tour? — 2023 dopo il nuovo album - zazoomblog : LIVE Tour de Ski 10 e 15 km mass start Oberstdorf in DIRETTA: De Fabiani punta in alto nella pista prediletta. Via… - PR0DBYJOONG : AH RAGA APPOSTO VLIVE NON CHIUDE perfetto potremmo ancora avere le live in hotel quando gli ateez faranno il tour - ukadultwebcams : emmadiazz - ceredanicole : @callmegracee_ Si è vero supera tutto, ma che live on tour faceva bruciare -