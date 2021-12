L' imprenditore Taddeo diventa membro del B20 che si terrà in Indonesia

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Labitalia) - Trasformare le imprese e i mercati in cui operano grazie allo sviluppo e l'adozione di nuove tecnologie creando valore per gli azionisti e gli stakeholders. E’ questa la visione di Orlando...

Today.it

Roma, 30 dic. (Labitalia) - Trasformare le imprese e i mercati in cui operano grazie allo sviluppo e l'adozione di nuove tecnologie creando valore per gli azionisti e gli stakeholders. E' questa la visione di Orlando Taddeo, imprenditore seriale protagonista da 30 anni di imprese di successo nel mercato dell'innovazione e delle telecomunicazioni. Taddeo entra nella task force Trade & Investment del B20, la business community globale del forum G20.