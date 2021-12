Draghi | il Colle e le incognite dell’economia

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Suona un po’ paradossale, lo ammetto. Ma in questi ultimi scampoli di 2021 lo “spot elettorale” più convincente per Mariopresidente della Repubblica è l’operato diMario presidente del Consiglio. Con tutto il rispetto, da un mese a ... sul sito.

Decidere sul Green pass è quindi un segnale chemanda anche in ottica Quirinale. Ha già fatto capire che è disposto a salire alsoltanto in cambio di un governo bis che continui il suo ...La variante Omicron che entra in Europa rende il percorso di avvicinamento di Marioalmolto più... Il centro era diventato sempre più fragile e sempre meno centrale. Con... Con l'...Di una cosa sono tutti certi: comunque vada a finire la corsa al Quirinale, il 2022 ruoterà intorno a Mario Draghi . Come era prevedibile la ...Contiani, anti-contiani e cani sciolti concordano solo sul tenere il premier lì .... Nei 5 Stelle arriva, sempre più forte, l'unico vero veto sui nomi per il Quirinale. Più di Silvio Berlusconi o di q ...