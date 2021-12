Chi è Suzanne Heywood | fedelissima di John Elkann nel cda Juve

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Lantus ha nominato un nuovo membro del consiglio d’amministrazione del club, dopo la decisione dei giorni scorsi da parte di Laura Zanetti di rassegnare le proprie dimissioni con effetto immediato, per ragioni strettamente personali. Si tratta didell’AD di Exore già membro del team che si occuperò di L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Chi è Suzanne Heywood, la fedelissima di John #Elkann ora anche nel cda della #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Suzanne

Calcio e Finanza

Suarez Navarro lotta con la tenacia diha provato sulla propria pelle che fallire una palla - ... LA SFIDA PER IL TROFEOLENGLEN Pavlyuchenkova è la prima tennista ad aver giocato più di 50 ...... sottolineaHiggs, docente in psicobiologia dell'appetito dell'Università di Birmingham. Molto, però, dipende dalla considerazione che si ha diha messo la foto: se si tratta di qualcuno ...Chi è Suzanne Heywood, chi è la donna nominata nuovo membro del cda della Juventus, in sostituzione dell'uscente Laura Zanetti ...