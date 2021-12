Lukaku: «Chiedo scusa ai tifosi dell’Inter per come me ne sono andato. Spero di tornare» (Di giovedì 30 dicembre 2021) In una lunga intervista a Sky, Romelu Lukaku chiede scusa ai tifosi dell’Inter per il modo in cui è andato via per il Chelsea. L’intervista integrale andrà in onda domani, ma ne sono state diffuse alcune anticipazioni. come stai? «Fisicamente sto bene, ancora meglio di prima. Dopo due anni in Italia, in cui ho lavorato tantissimo all’Inter con preparatori e nutrizionista, fisicamente sto bene. Non sono però contento della situazione, questo è normale. Penso che il mister abbia scelto di giocare con un altro modulo, io devo solo non mollare e continuare a lavorare ed essere professionista. Non sono contento per la situazione, ma sono un lavoratore e non devo mollare». Sembra passata una vita rispetto a qualche mese ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 dicembre 2021) In una lunga intervista a Sky, Romeluchiedeaiper il modo in cui èvia per il Chelsea. L’intervista integrale andrà in onda domani, ma nestate diffuse alcune anticipazioni.stai? «Fisicamente sto bene, ancora meglio di prima. Dopo due anni in Italia, in cui ho lavorato tantissimo all’Inter con preparatori e nutrizionista, fisicamente sto bene. Nonperò contento della situazione, questo è normale. Penso che il mister abbia scelto di giocare con un altro modulo, io devo solo non mollare e continuare a lavorare ed essere professionista. Noncontento per la situazione, maun lavoratore e non devo mollare». Sembra passata una vita rispetto a qualche mese ...

