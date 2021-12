Covid | Atr Milano | boom cancellazioni in hotel | quasi -70% in settimana Capodanno

(Di giovedì 30 dicembre 2021), 30 dic. (Adnkronos) - Atr, l'associazione degli albergatori milanesi in seno a Confesercenti, punta il dito contro il decreto festività per l'ondata diche ha investito nell'ultimai centralini degli. "Capiamo la necessità delle ulteriori restrizioni per l'avanzata della variante Omicron, ma punire indistintamente vaccinati e non con la chiusura delle piazze e delle discoteche ci ha portato anche una prevedibile ondata didelle prenotazioni per il: è abbastanza logico che togliendo alle persone la possibilità di festeggiare, queste poi preferiscano organizzarsi diversamente", spiega il presidente di Atr, Rocco Salamone. Secondo i dati di Atr lenelle ...

"Capiamo la necessità delle ulteriori restrizioni per l'avanzata della variante Omicron - spiega il presidente di Atr, Rocco Salamone - ma punire indistintamente vaccinati e non con la chiusura delle piazze e delle discoteche ci ha portato anche una prevedibile ondata di cancellazioni delle prenotazioni per il Capodanno: è abbastanza logico che togliendo alle persone la possibilità di festeggiare, queste poi preferiscano organizzarsi diversamente". Milano, 30 dic. Atr Milano, l'associazione degli albergatori milanesi in seno a Confesercenti, punta il dito contro il decreto festività per l'ondata di cancellazioni delle prenotazioni negli alberghi. Le cancellazioni delle prenotazioni negli alberghi nella settimana del Capodanno a Milano hanno toccato una media vicina al 70%: si salvano solo gli hotel con ristorante che possono offrire cenone e pernottamento.