**Centro: contatti Renzi-Brugnaro ma federazione Iv-Ci ancora in stand by ** (2) (Di giovedì 30 dicembre 2021) (Adnkronos) - Brugnaro da parte sua ribadisce la volontà di un progetto comune: "Io ho sempre stimato Renzi e ho anche votato a favore del referendum sui cui lui ha ammesso di aver sbagliato a personalizzarlo. Ci sono le basi per allargare, sicuramente anche in termini di ragionamenti operativi e tecnici''. Un progetto che andrebbe oltre gli equilibri parlamentari: "Io sono un sognatore -ha spiegato Brugnaro- ma non sogno alchimie parlamentari, sogno, invece, un'area, quella del lavoro innanzitutto, un'area formata da tutte quelle persone che vengono dal mondo civico o sono rimaste deluse dalla politica, dalle promesse fatte e mai realizzate che vogliono una stagione delle riforme''. Insomma no a una riedizione della Margherita di rutelliana memoria, che vada da Italia Viva ad Azione e Clemente Mastella, a cui invece allude Giovanni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) (Adnkronos) -da parte sua ribadisce la volontà di un progetto comune: "Io ho sempre stimatoe ho anche votato a favore del referendum sui cui lui ha ammesso di aver sbagliato a personalizzarlo. Ci sono le basi per allargare, sicuramente anche in termini di ragionamenti operativi e tecnici''. Un progetto che andrebbe oltre gli equilibri parlamentari: "Io sono un sognatore -ha spiegato- ma non sogno alchimie parlamentari, sogno, invece, un'area, quella del lavoro innanzitutto, un'area formata da tutte quelle persone che vengono dal mondo civico o sono rimaste deluse dalla politica, dalle promesse fatte e mai realizzate che vogliono una stagione delle riforme''. Insomma no a una riedizione della Margherita di rutelliana memoria, che vada da Italia Viva ad Azione e Clemente Mastella, a cui invece allude Giovanni ...

