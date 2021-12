Carige | Montani in pressing sulla Consob | Il Fitd faccia chiarezza su offerte

Advertising

Affaritaliani : Carige, Montani in pressing sulla Consob: 'Fitd faccia chiarezza su offerte' - infoiteconomia : Carige e Bper verso le nozze, Montani è il grande sensale -

Ultime Notizie dalla rete : Carige Montani

perde la pazienza e scrive alla Consob: 'Fare chiarezza su ulteriori offerte per la banca' Dopo che Bper ha lasciato una porta aperta su, ribadendo al Fondo interbancario di ...Ma se l'istituto guidato da Piero, dopo i rumor che avevano fatto decollarein Borsa, lo scorso 14 dicembre è uscito allo scoperto rendendo nota la sua offerta non vincolante, non si è ...Genova - Bper ha scritto una lettera alla Consob chiedendo che venga fatta chiarezza sull'esistenza di eventuali ulteriori offerte per Carige, oltre alla sua. L'istituto modenese chiede che il mercato ...L'istituto modenese chiede che il mercato venga informato sull'esistenza di eventuali proposte o trattative del Fitd per cedere la sua quota dell'80% ...