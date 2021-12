Cairo: «Avrei dovuto vendere Belotti al Milan» (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa. Dal calcio colpito dalla pandemia, passando per i giocatori che lasciano i club in scadenza e al tema dei fondi d’investimento, sono diversi i punti toccati dal patron granata. «Già prima del Covid qualcosa non andava, poi è stato, inevitabilmente, peggio. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il presidente del Torino Urbanoha rilasciato una lunga intervista a La Stampa. Dal calcio colpito dalla pandemia, passando per i giocatori che lasciano i club in scadenza e al tema dei fondi d’investimento, sono diversi i punti toccati dal patron granata. «Già prima del Covid qualcosa non andava, poi è stato, inevitabilmente, peggio. L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Cairo: «Avrei dovuto vendere Belotti al Milan»: Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilas… - CalcioFinanza : #Cairo rassegnato a perdere #Belotti a zero: «Avrei dovuto venderlo al #Milan» - CorriereG : @Mussmauer Che Cairo non ripeta errori avrei quella mezza dozzina di chili di cose da dire ?? - luk1m1l4n01899 : @GRealta Giusto cosí, visti i 90 milioni per Belotti io avrei aggiunto un chinotto dalla moglie di Cairo e la verginitá di sua figlia. - MTibete : @Tractor220510 Fossi Bremer non avrei dubbi. Però è Cairo che mi preoccupa. -