‘Voglio morire’, tenta di buttarsi dal Ponte delle Valli: 21enne salvata dalla polizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Momenti di tensione questa mattina a Roma, in zona Conca d’Oro. Pochi minuti prima delle 11:30, una ragazza è salita sul parapetto del Ponte delle Valli, in via delle Valli, con l’intenzione di gettarsi nel fiume Aniene. Fortunatamente alcuni passanti hanno visto la scena e hanno chiamato i soccorsi. La telefonata al NUE è arrivata alle 11:29 e in pochissimi minuti sul posto sono arrivate diverse pattuglie della polizia di stato, oltre ai vigili del fuoco. Gli agenti, vedendo la donna – una ragazza di appena 21 anni – pericolosamente posizionata sul parapetto, hanno iniziato a parlarle dolcemente, cercando di farla desistere dal suo intento. “Voglio morire”, ha replicato la 21enne. Ma i poliziotti, con una lunga e paziente trattativa, sono riusciti a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Momenti di tensione questa mattina a Roma, in zona Conca d’Oro. Pochi minuti prima11:30, una ragazza è salita sul parapetto del, in via, con l’intenzione di gettarsi nel fiume Aniene. Fortunatamente alcuni passanti hanno visto la scena e hanno chiamato i soccorsi. La telefonata al NUE è arrivata alle 11:29 e in pochissimi minuti sul posto sono arrivate diverse pattuglie delladi stato, oltre ai vigili del fuoco. Gli agenti, vedendo la donna – una ragazza di appena 21 anni – pericolosamente posizionata sul parapetto, hanno iniziato a parlarle dolcemente, cercando di farla desistere dal suo intento. “Voglio morire”, ha replicato la. Ma i poliziotti, con una lunga e paziente trattativa, sono riusciti a ...

Advertising

UbriacoACM : Voglio morire in questo momento (cit.) - CorriereCitta : ‘Voglio morire’, tenta di buttarsi dal Ponte delle Valli: 21enne salvata dalla polizia - 444imissyou___ : mi fa male tutto voglio morire - 4Jko0k : Ci penso e voglio morire - dolanmyloves : Non ho mai avuto l’herpes labiale e ovviamente mi è venuto adesso perché me lo ha attaccato il mio ragazzo. Voglio morire ?? -