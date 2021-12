Manchester United, Rangnick: “Vorrei compiere passi in avanti ma per farlo devi poterti allenare” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ralf Rangnick si è reso protagonista di un avvio complicato sulla panchina del Manchester United. Non si tratta dei risultati sportivi quanto piuttosto del Covid-19, abbattutosi prepotentemente su tutto il campionato inglese. Questo il commento del tecnico tedesco: “Se ho raggiunto i miei primi obiettivi? Ovviamente no. Ogni allenatore, ogni allenatore ambizioso, e sotto questo punto di vista non sono diverso dagli altri, vorrebbe compiere dei passi in avanti veloci e lunghi. Ma per farlo, devi poterti allenare. Per fortuna negli ultimi tre giorni avevamo la rosa quasi al completo ma non abbiamo potuto preparare molto in vista del Burnley”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ralfsi è reso protagonista di un avvio complicato sulla panchina del. Non si tratta dei risultati sportivi quanto piuttosto del Covid-19, abbattutosi prepotentemente su tutto il campionato inglese. Questo il commento del tecnico tedesco: “Se ho raggiunto i miei primi obiettivi? Ovviamente no. Ogni allenatore, ogni allenatore ambizioso, e sotto questo punto di vista non sono diverso dagli altri, vorrebbedeiinveloci e lunghi. Ma per. Per fortuna negli ultimi tre giorni avevamo la rosa quasi al completo ma non abbiamo potuto preparare molto in vista del Burnley”. SportFace.

