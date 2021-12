Lorenzo Amoruso lapidario contro Clarissa Selassiè: “Bimba inutile e viziata, porta rispetto” (FOTO) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Durante la puntata di ieri del GF Vip, Alfonso Signorini ha mostrato a Manila Nazzaro un commento velenoso di Clarissa Selassiè contro di lei e il compagno Lorenzo Amoruso è intervenuto. L’atleta ha risposto per le rime alla principessa non mandandola certamente a dire. In particolar modo, il protagonista ha accusato la ragazza di essere L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Durante la puntata di ieri del GF Vip, Alfonso Signorini ha mostrato a Manila Nazzaro un commento velenoso didi lei e il compagnoè intervenuto. L’atleta ha risposto per le rime alla principessa non mandandola certamente a dire. In particolar modo, il protagonista ha accusato la ragazza di essere L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Nene94106196 : RT @vismaior5: Non sapete le schifezze che mi ha scritto Lorenzo Amoruso dopo una mia critica al suo comportamento. Un vero 'galantuomo'. M… - vismaior5 : Non sapete le schifezze che mi ha scritto Lorenzo Amoruso dopo una mia critica al suo comportamento. Un vero 'galan… - infoitcultura : Lorenzo Amoruso da uno schiaffone a Clarissa: 'Bimba viziata' - sophintaqueen : @_Alessialapenna Manila si è messa a piangere per le parole scritte da clarissa sulla storia di Instagram; e ora cl… - WinxClubj : RT @mariahsbubble: Dico solo che almeno Clarissa si era limitata a parlare di falsità in funzione a Manila e ad un gioco qual è il #GFVIP.… -