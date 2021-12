L' Inter si prepara alla ripresa | ritrovo ad Appiano | poi tamponi e allenamenti

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Vacanze finite in casa nerazzurra. Dopo otto giorni di relax per ricaricare le pile, la truppa di Inzaghi si appresta a ripresentarsi ad: appuntamento per domani mattina, quando per l'...

Vacanze finite in casa nerazzurra. Dopo otto giorni di relax per ricaricare le pile, la truppa di Inzaghi si appresta a ripresentarsi ad Appiano: appuntamento per domani mattina, quando per l'ripartiranno i lavori in vista della ripresa del campionato contro il Bologna (il 6 gennaio) e delle due settimane di fuoco che ne seguiranno tra Lazio, Juventus (in Supercoppa) e Atalanta. La ...L'sial prossimo calciomercato, decidendo entrate, uscite, ma anche possibili scambi all'orizzonte. Fabrizio Biasin fa il punto sul centrocampo e non soloIl calciomercato di gennaio è ...L'Inter si prepara al prossimo calciomercato, decidendo entrate, uscite, ma anche possibili scambi all'orizzonte. Fabrizio Biasin fa il punto ...Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, è pronto a rientrare a Milano e assisterà alla finale di Supercoppa contro la Juventus. L’ultima ...