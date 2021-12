Juventus e Inter si ‘alleano’: scambio tra gli esuberi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Juventus e Inter potrebbero allearsi nel mercato di gennaio: l’opportunità che consentirebbe alle due società di lasciare andare un esubero Da sempre rivali, ma possibili alleate sul mercato. Per Juventus… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 29 dicembre 2021)potrebbero allearsi nel mercato di gennaio: l’opportunità che consentirebbe alle due società di lasciare andare un esubero Da sempre rivali, ma possibili alleate sul mercato. Per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : calciomercato #Scamacca, l'Inter rilancia. Mossa anti-Juve da 45 milioni per averlo in estate - MarcelloChirico : Scusa Paolo, com'era la storia che 'oggettivamente la #Juventus è sempre finita in mezzo ad ogni inchiesta' e che a… - calciomercatoit : ?? - MondoBN : MERCATO, Scamacca: la Juve insiste, ma non farà follie - temafootball24 : #Inter: 20/5 + Pinamonti per #Scamacca. Superata la Juventus, i nerazzurri hanno accelerato con il #Sassuolo… -