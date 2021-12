Coronavirus | picco di contagi ad Anzio | 266 nuovi casi in 7 giorni

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)dianche ad, dove in 7i positivi sono passati da 670 (leggi qui) a 936. “L’Asl Roma 6 comunica che, nella giornata odierna – si legge in una nota del Sindaco -, i cittadini attualmente positivi alsono aumentati a 936, con 22 ricoverati presso strutture ospedaliere. Vista la delicata situazione sul territorio si invita la cittadinanza alla rigorosa osservanza delle misure antio e ad aderire alla campagna di vaccinazione in corso”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. ...