Apertura diurna dei centri vaccinali | migliora l’organizzazione

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ decisamentetadavanti ai, con laanche del teatro Augusteo, nel centro di Salerno, dove del personale addetto alla sicurezza distribuisce dei numeri di prenotazione e le persone restano in fila in attesa del proprio turno. Dopo gli ultimi giorni di caos e disagi, oggi sembra ritornata la serenità. Per le persone più anziane sono state predisposte anche delle sedie dove poter attendere il proprio turno. Da domani 30 dicembre sarà possibile anche prenotare la vaccinazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

