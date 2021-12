Mirato, meritato, multicanale: Oriocenter racconta lo shopping dell’anno che verrà (Di martedì 28 dicembre 2021) Il 2021 è stato un anno indubbiamente anomalo, caratterizzato nel primo semestre da divieti e restrizioni seguiti da una lenta ma costante ripresa. I primi dati di affluenza dei weekend dello shopping pre-natalizio a Oriocenter hanno confermato la voglia di svago e di ritorno alla normalità, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza oggi ancora in essere. Se le chiusure temporanee hanno avuto un innegabile impatto sui comportamenti di consumo, il ritorno al new norm sembra essere caratterizzato dall’emergere di alcune tendenze che Oriocenter, confermato anche nel 2021 dall’Osservatorio Non Food di GS1 Italy come primo mall d’Italia per appealing, testimonia in prima persona analizzando i flussi di visitatori e le statistiche di permanenza media e spesa degli ultimi undici mesi. Meno ma meglio (e più a lungo) Scende rispetto al 2019 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 dicembre 2021) Il 2021 è stato un anno indubbiamente anomalo, caratterizzato nel primo semestre da divieti e restrizioni seguiti da una lenta ma costante ripresa. I primi dati di affluenza dei weekend dellopre-natalizio ahanno confermato la voglia di svago e di ritorno alla normalità, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza oggi ancora in essere. Se le chiusure temporanee hanno avuto un innegabile impatto sui comportamenti di consumo, il ritorno al new norm sembra essere caratterizzato dall’emergere di alcune tendenze che, confermato anche nel 2021 dall’Osservatorio Non Food di GS1 Italy come primo mall d’Italia per appealing, testimonia in prima persona analizzando i flussi di visitatori e le statistiche di permanenza media e spesa degli ultimi undici mesi. Meno ma meglio (e più a lungo) Scende rispetto al 2019 ...

