Meteo: capodanno al caldo per l'arrivo di un anomalo anticiclone africano (Di martedì 28 dicembre 2021) Porterà caldo nei prossimi giorni sulle regioni centrali e meridionali con temperature che potranno sfiorare anche i 20-21°C in Sardegna e Sicilia. L’anticiclone africano raggiungerà l’Italia domani, dopo aver attraversato anche la Penisola Iberica, e si tratterrà fin dopo il capodanno. Intanto, nelle prossime ore, l’ultima perturbazione dell’anno 2021 colpirà soprattutto il Sud. A dirlo è Stefano Ghetti, Meteorologo del sito ilMeteo.it. Secondo l’esperto oggi le piogge riguarderanno principalmente le regioni meridionali, più consistenti tra Calabria e Sicilia tirreniche. Nel resto d’Italia il tempo sarà più asciutto, ma una nuvolosità diffusa e spesso compatta impedirà al sole di scaldare l’atmosfera. Mentre da mercoledì e soprattutto nei giorni successivi fino a dopo il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Porterànei prossimi giorni sulle regioni centrali e meridionali con temperature che potranno sfiorare anche i 20-21°C in Sardegna e Sicilia. L’raggiungerà l’Italia domani, dopo aver attraversato anche la Penisola Iberica, e si tratterrà fin dopo il. Intanto, nelle prossime ore, l’ultima perturbazione dell’anno 2021 colpirà soprattutto il Sud. A dirlo è Stefano Ghetti,rologo del sito il.it. Secondo l’esperto oggi le piogge riguarderanno principalmente le regioni meridionali, più consistenti tra Calabria e Sicilia tirreniche. Nel resto d’Italia il tempo sarà più asciutto, ma una nuvolosità diffusa e spesso compatta impedirà al sole di scaldare l’atmosfera. Mentre da mercoledì e soprattutto nei giorni successivi fino a dopo il ...

