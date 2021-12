(Di martedì 28 dicembre 2021)edhanno litigato durante la diretta del Grande Fratello Vip a causa delletion. Chiamati nella led room per letion palesi, il napoletano ha fatto il nome didavanti a tutti. “Ieri sera abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, ma sarà il tempo a farci avvicinare. Ora lo nomino però“.ha ingoiato, ma al termine delletion ha sbottato contro. Chiamati all’ordine da Alfonso Signorini,ha precisato: “l’ha presa male perché l’hoto. Ma sinceramente gliel’ho detto, abbiamo iniziato il nostro rapporto ieri ...

Advertising

StraNotizie : Gianmaria Antinolfi nomina Alessandro Basciano e lui si infuria - Kte031 : Tutti vorrebbero un uomo così forza Gianmaria #antinolfi #gIANMARIA #GFVip2021 #gfvip6 - infoitcultura : Soleil Sorge difende Gianmaria Antinolfi: “Sophie dovrebbe sentirsi in colpa” - michela_cast : RT @adorobytts: #GianmariaAntinolfi apre il confessionale e gli salta addosso un topo: il suo racconto - VIDEO #GFVIP - danitrash77 : Gianmaria Antinolfi eliminerà Soleil in semifinale -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmaria Antinolfi

Al Grande Fratello Vip Soleil Sorge critica il comportamento della coinquilina Sophie Codegoni . Sophie infatti è passata dalla romantica vicinanza all'ex di Soleil ,, al bacio appassionato con il nuovo entrato, Alessandro Basciano . GFVip, Soleil contro Sophie: 'Come fa a non sentirsi in colpa...' Al Grande Fratello Vip Soleil Sorge discutendo ...Anche, con gli occhi lucidi, dopo essere stato accantonato da Sophie, pare deluso e contrariato. La Codegoni prova a spiegarsi raccontando il passaggio dae Alessandro, ...L'ultimo uomo entrato nella casa sta creando il panico Alessandro Basciano è l'uragano di queste puntate del Gf Vip. Varcata la porta rossa aveva puntato Soleil Sorge, che ...Al Grande Fratello Vip Soleil Sorge critica il comportamento della coinquilina Sophie Codegoni. Sophie infatti è passata dalla romantica vicinanza all'ex di Soleil, Gianmaria Antinolfi, ...