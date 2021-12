Da Lautaro a Barella passando per Eriksen | i 10 gol più belli dell’Inter in questo 2021

Leggi su intermagazine

(Di martedì 28 dicembre 2021) I gol piùinÈ stato unricco di gol per l’Inter che nella sola Serie A ha realizzato ben 104 reti, record per la storia del club. Il club ha selezionato i 10 gol piùdi quest’anno che sta per concludersi e che ha visto i colori nerazzurri tornare al successo con la conquista del 19esimo Scudetto. Ecco la top-10 dei gol piùdell’anno:vs Atalanta Correa vs Udinesevs Milan (Coppa Italia) Dimarco vs Sampdoria Dzeko vs Sheriff (Champions League) Calhanoglu vs Genoa Hakimi vs Roma Brozovic vs Sheriff (Champions League) Lukaku vs Milanvs Juventus L'articolo proviene da intermagazine.