Covid, dati in forte aumento su base settimanale: ma decessi e ricoveri vanno molto meglio di un anno fa (Di martedì 28 dicembre 2021) I numeri della settimana 21 / 27 dicembre A livello nazionale, negli ultimi 7 giorni i contagi certificati da tampone sono stati 272.740, in forte aumento (+63,2%) rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 167.149). Media giornaliera 38.963 (da 23.878). In due giorni si è sforato il muro dei 50mila contagi giornalieri, soglia record di casi registrati a livello nazionale dall’inizio della pandemia ad oggi. Salgono di molto, di conseguenza, tutti gli altri indici: – Il rapporto medio settimanale positivi/tamponi totali è al 6,32% (da 3,91%). – Rapporto positivi/casi testati 32,10% (da 22,5%). – Curva dei contagi: da 0,45 a 0,71. Anche il tasso di positività ai tamponi molecolari è in salita al 12,6% (dal 9,9% di una settimana fa, con una variazione del +27,3%). I ricoveri ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 dicembre 2021) I numeri della settimana 21 / 27 dicembre A livello nazionale, negli ultimi 7 giorni i contagi certificati da tampone sono stati 272.740, in(+63,2%) rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 167.149). Media giornaliera 38.963 (da 23.878). In due giorni si è sforato il muro dei 50mila contagi giornalieri, soglia record di casi registrati a livello nazionale dall’inizio della pandemia ad oggi. Salgono di, di conseguenza, tutti gli altri indici: – Il rapporto mediopositivi/tamponi totali è al 6,32% (da 3,91%). – Rapporto positivi/casi testati 32,10% (da 22,5%). – Curva dei contagi: da 0,45 a 0,71. Anche il tasso di positività ai tamponi molecolari è in salita al 12,6% (dal 9,9% di una settimana fa, con una variazione del +27,3%). I...

