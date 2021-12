Traffico Roma del 27-12-2021 ore 13:30 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto alle porte di Roma sulla A1 code per incidente sono segnalate tra Ponzano Romano Soratte e Orte verso Firenze un incidente a Fiumicino sull’autostrada di Fiumicino provoca coda in uscita dallo Scalo Romano Verso il raccordo anulare Traffico in coda poi a Roma Nord sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale est per lavori all’ impianto semaforico con riduzione di carreggiata in programma Fino al prossimo 24 febbraio in città chiusa per incidente nella galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione San Giovanni con code a partire dalla Salaria Traffico in coda per incidente anche sul viadotto della Magliana tra viale del pattinaggio e via della Magliana verso ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto alle porte disulla A1 code per incidente sono segnalate tra Ponzanono Soratte e Orte verso Firenze un incidente a Fiumicino sull’autostrada di Fiumicino provoca coda in uscita dallo Scalono Verso il raccordo anularein coda poi aNord sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale est per lavori all’ impianto semaforico con riduzione di carreggiata in programma Fino al prossimo 24 febbraio in città chiusa per incidente nella galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione San Giovanni con code a partire dalla Salariain coda per incidente anche sul viadotto della Magliana tra viale del pattinaggio e via della Magliana verso ...

