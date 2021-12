Inter, Handanovic possibile addio a fine stagione: Lazio alla finestra (Di lunedì 27 dicembre 2021) Samir Handanovic riflette sul suo futuro all’Inter In vista della prossima stagione l’Inter è pronta a tesserare André Onana, portiere in scadenza di contratto con l’Ajax. Per questo motivo Samir Handanovic sta riflettendo sul suo futuro con la permanenza in nerazzurro da vice non così scontata e così per lui, secondo calciomercato.com, si potrebbe profilare un clamoroso ritorno alla Lazio, dove ha già militato nella seconda metà della stagione 2005/2006. “Nelle ultime ore, il suo agente, Fali Ramadani ha sondato il terreno con la Lazio. Il ds albanese (Tare, ndr) non ha chiuso le porte, ma per adesso ha preso tempo e il perché è semplice da spiegare: alla Lazio c’è già un portiere d’esperienza ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Samirriflette sul suo futuro all’In vista della prossimal’è pronta a tesserare André Onana, portiere in scadenza di contratto con l’Ajax. Per questo motivo Samirsta riflettendo sul suo futuro con la permanenza in nerazzurro da vice non così scontata e così per lui, secondo calciomercato.com, si potrebbe profilare un clamoroso ritorno, dove ha già militato nella seconda metà della2005/2006. “Nelle ultime ore, il suo agente, Fali Ramadani ha sondato il terreno con la. Il ds albanese (Tare, ndr) non ha chiuso le porte, ma per adesso ha preso tempo e il perché è semplice da spiegare:c’è già un portiere d’esperienza ...

Advertising

cmdotcom : #Inter, arriva #Onana e #Handanovic può partire: colloqui con la #Lazio - CB_Ignoranza : L'@Inter non solo chiude come campione d'inverno il 2021, ma non subisce gol da 552'. Sono 6 le partite in cui la p… - OptaPaolo : @Inter @juventusfc @acmilan @sscnapoli @Atalanta_BC @acffiorentina @HellasVeronaFC @TheoHernandez @mdeligt_04… - OhWhatFun__ : RT @RiccardoDanna1: Con l'arrivo di #Onana all'#Inter, il futuro di #Handanovic è ancora tutto da scrivere. La #Lazio ha sondato il terren… - MondoPrimavera : ?? 'Mi ispiro ad Handanovic e sogno l'Inter' Le parole di Rizzo dopo l'esordio tra i grandi con la Pro Vercelli -