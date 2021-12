Globe Soccer Awards 2021, Capello: “Mancini ha fatto quasi un miracolo, merita il premio” (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’ex tecnico di Juventus e Milan, Fabio Capello, giunto a Dubai per i Globe Soccer Awards 2021, ha elogiato il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ai microfoni di Sky Sport: “Quello che ha fatto è quasi un miracolo. Quando è partito nessuno ci credeva, Mancini è un allenatore che ha creato una Nazionale, un gioco, una mentalità. Credo debba essere premiato lui. A questo premio per forza ci deve essere tanta Italia, vincere l’Europeo è un miracolo di allenatore e giocatori. Chiellini difendeva benissimo, Bonucci segnava e ha calciato i rigori. Ora andiamo agli spareggi per i rigori non segnati, chi è andato a tirarli merita un premio. ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’ex tecnico di Juventus e Milan, Fabio, giunto a Dubai per i, ha elogiato il commissario tecnico dell’Italia Robertoai microfoni di Sky Sport: “Quello che haun. Quando è partito nessuno ci credeva,è un allenatore che ha creato una Nazionale, un gioco, una mentalità. Credo debba essere premiato lui. A questoper forza ci deve essere tanta Italia, vincere l’Europeo è undi allenatore e giocatori. Chiellini difendeva benissimo, Bonucci segnava e ha calciato i rigori. Ora andiamo agli spareggi per i rigori non segnati, chi è andato a tirarliun. ...

