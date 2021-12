LIVE Sci alpino, Prova Discesa Bormio 2021 in DIRETTA: Paris frena nel finale, Kilde fa paura! Bene Innerhofer (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51: Bailet ha 6 centesimi di ritardo all’intermedio 11.50: Anche Matthyas Mayer come i suoi compagni di nazionale fa segnare un buon intermedio, poi perde terreno nella seconda parte chiudendo a 89 centesimi, quarto, alle spalle di Paris 11.49: Prova molto guardinga del trionfatore di Val Gardaena, lo statunitense Bennett che accumula un ritardo di 3?18 ed è 11mo 11.48: Anche l’austriaco Kriechmayr, fra i più attesi, commette qualche errore nella seconda parte di gara e chiude con un ritardo di 2?36, è decimo dopo una prima parte molto buona 11.47: 11 centesimi di vantaggio per Kriechmayr all’intermedio 11.46: Continua a perdere lo statunitense Ganong che chiude a 1?90 al nono posto 11.46: Ganong ha 6 decimi di ritardo all’intermedio 11.45: Un errore subito dopo l’intermedio ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51: Bailet ha 6 centesimi di ritardo all’intermedio 11.50: Anche Matthyas Mayer come i suoi compagni di nazionale fa segnare un buon intermedio, poi perde terreno nella seconda parte chiudendo a 89 centesimi, quarto, alle spalle di11.49:molto guardinga del trionfatore di Val Gardaena, lo statunitense Bennett che accumula un ritardo di 3?18 ed è 11mo 11.48: Anche l’austriaco Kriechmayr, fra i più attesi, commette qualche errore nella seconda parte di gara e chiude con un ritardo di 2?36, è decimo dopo una prima parte molto buona 11.47: 11 centesimi di vantaggio per Kriechmayr all’intermedio 11.46: Continua a perdere lo statunitense Ganong che chiude a 1?90 al nono posto 11.46: Ganong ha 6 decimi di ritardo all’intermedio 11.45: Un errore subito dopo l’intermedio ...

