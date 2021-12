Kouame snobba la Fiorentina | «All’Anderlecht sto tornando ai miei livelli»

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Christian, attaccante dell’Anderlecht in prestito dalla, ha raccontato la sua esperienza in Belgio Christian, attaccante dell’Anderlecht in prestito dalla, ha raccontato la sua esperienza in Belgio. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di dhnet.be.ANDERLECHT – «Finalmente stoai. Dopo un momento difficile adesso godo della fiducia dell’allenatore e dei compagni e sono tornato ad essere me stesso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

