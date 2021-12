Natale a casa Totti: arriva la 'fatina'. E la sala hobby è un museo (Di sabato 25 dicembre 2021) A casa Totti il Natale ha un sapore speciale: per intrattenere i bambini sono state ingaggiate delle 'fatine' che con il permesso di Ilary sono andate anche a trovare l'ex numero 10 romanista che si ... Leggi su leggo (Di sabato 25 dicembre 2021) Ailha un sapore speciale: per intrattenere i bambini sono state ingaggiate delle 'fatine' che con il permesso di Ilary sono andate anche a trovare l'ex numero 10 romanista che si ...

Advertising

stanzaselvaggia : Il presepe grande come la casa di un povero ok, ma mi dite perché a Natale si è messa in testa la coroncina del “Di… - _Carabinieri_ : Questa è l'unica notte che, in luoghi diversi, si passa allo stesso modo, dentro casa, con i propri cari, respirand… - vaticannews_it : #24dicembre #Natale 'In questo luogo vengo ad affidare alla Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria le famiglie in… - EffimeraAlkimia : RT @shinogekai_: Mamma sapeva che lavoravo, e che ci saremmo sentiti a Natale. Ma dopo quasi 9 mesi senza vederci, ieri ho preso 2 aerei pe… - Piergiulio58 : Uccide la moglie la notte della vigilia di Natale e confessa: era angosciato dalle condizioni della donna. Il figli… -