Vigilia di Natale con record di tamponi, contagi e morti (141). A rischio Lombardia e Val d’Aosta (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’ultimo bollettino fa segnare il record di casi da inizio pandemia, 50.599, ma anche il più alto numero di tamponi analizzati, 929.775. I morti sono 141. Il tasso di positività sale al 5,4%. Secondo l’Istituto superiore di Sanità, Lombardia e Val d’Aosta sono a rischio alto, mentre 18 regioni presentano un rischio moderato. Particolare attenzione a cinque regioni, ovvero Calabria, Marche, PA Trento, Puglia e Sicilia, tutte “ad alta probabilità di progressione a rischio alto”. I dati del monitoraggio Iss mostrano come l’incidenza settimanale continui ad aumentare: 351 per 100mila abitanti contro 241 di una settimana fa. Stabile l’Rt a 1,13. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 19. 804 guariti o dimessi. Al momento in Italia ci sono 460.674 positivi. In ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’ultimo bollettino fa segnare ildi casi da inizio pandemia, 50.599, ma anche il più alto numero dianalizzati, 929.775. Isono 141. Il tasso di positività sale al 5,4%. Secondo l’Istituto superiore di Sanità,e Valsono aalto, mentre 18 regioni presentano unmoderato. Particolare attenzione a cinque regioni, ovvero Calabria, Marche, PA Trento, Puglia e Sicilia, tutte “ad alta probabilità di progressione aalto”. I dati del monitoraggio Iss mostrano come l’incidenza settimanale continui ad aumentare: 351 per 100mila abitanti contro 241 di una settimana fa. Stabile l’Rt a 1,13. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 19. 804 guariti o dimessi. Al momento in Italia ci sono 460.674 positivi. In ...

vascorossi : Se vuoi ti faccio divertire e poi… Nessuna controindicazione ?????? Buona vigilia di Natale e buone feste a tutti ????… - teatrolafenice : ?? «Cos’è la menzogna? È la verità che desideriamo, la realtà che non sperimentiamo» (Eric Emmanuel Schmitt). Buona… - CardRavasi : Oggi siamo seduti, alla vigilia di Natale, noi, gente misera, in una gelida stanzetta, il vento corre di fuori, il… - Carola15Antonio : @Feetymatt CHE PIEDI ENORMI MOLTO PUZZOLENTI E SPORCHI ?????????????????????????????????. BUONA VIGILIA DI NATALE PADRONE - Dida_ti : @Erianna171 Grazie dolcissima Eriana????Buona Vigilia anche per te e felice Natale nella gioia?????????????????????????? -