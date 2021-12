Drew McIntyre: “Sono determinato ad ottenere il mio WrestleMania moment, lo merito” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Drew McIntyre rimane una delle migliori superstar della WWE e certamente ha molta passione per il business del pro wrestling. È un ex due volte WWE Champion ed è stato il volto della compagnia durante l’era pandemica come campione. Inoltre, non ha mai paura di dare consigli ai suoi pari ogni volta che è necessario. L’anno scorso ha vinto il Royal Rumble match e poi ha sconfitto Brock Lesnar per il WWE Championship. Anche se è stato certamente un grande risultato, è stato rovinato dal fatto che WrestleMania 36 si è svolta all’interno del Performance Center senza folla a causa della pandemia di COVID-19. Parlando con Bleacher Report, Drew ha dichiarato che ha intenzione di vincere di nuovo la Royal Rumble e ottenere il suo WrestleMania moment per davvero questa ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 dicembre 2021)rimane una delle migliori superstar della WWE e certamente ha molta passione per il business del pro wrestling. È un ex due volte WWE Champion ed è stato il volto della compagnia durante l’era pandemica come campione. Inoltre, non ha mai paura di dare consigli ai suoi pari ogni volta che è necessario. L’anno scorso ha vinto il Royal Rumble match e poi ha sconfitto Brock Lesnar per il WWE Championship. Anche se è stato certamente un grande risultato, è stato rovinato dal fatto che36 si è svolta all’interno del Performance Center senza folla a causa della pandemia di COVID-19. Parlando con Bleacher Report,ha dichiarato che ha intenzione di vincere di nuovo la Royal Rumble eil suoper davvero questa ...

