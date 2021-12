Calciomercato Napoli | Kumbulla nel mirino | ecco la formula della trattativa

(Di venerdì 24 dicembre 2021) I campionati italiani sono in pausa: chi per la sosta natalizia e chi si è dovuto arrendere, invece, all’ondata incessante di contagi da Covid-19, con la variante Omicron sempre più imperante. Il calcio è in pausa e riprenderà solo nei primi giorni di gennaio 2022. Uno stop che, tra una fetta di panettone ed un brindisi, sarà completamente deputato alinvernale che, puntualmente, apre i battenti nel primo mese del nuovo anno. Diverse le trattative che vedono impegnati i club di Serie A, con i rispettivi direttori sportivi scesi in campo, dopo il mercato più fertilebella stagione, con l’obiettivo di regalare ai propri tecnici dei tasselli importanti per giungere, nel mese di maggio, ai target prestabiliti. Si muovono le grandi e le piccoli del nostro calcio. Ildelha una ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Manolas e l'addio al @sscnapoli: svolte le visite mediche con l'@olympiacosfc - ParliamoDiNews : Calciomercato Napoli, Il Mattino: a caccia di un difensore, sette nomi sul taccuino e due esclusioni, prosegue il c… - ParliamoDiNews : Calciomercato Napoli, Giuntoli su Gatti, Il Mattino: il Frosinone chiede 10mln #calciomercato #napoli #giuntoli… - ParliamoDiNews : Calciomercato Napoli, Il Mattino: tutto su Reinildo Mandava ma ad una condizione #calciomercato #napoli #mattino… - ParliamoDiNews : Calciomercato Napoli, Il Mattino: destino scritto per Ospina e Mertens, giorni cruciali anche per Insigne… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

: 'Piazza affari,su Szalai, Boga per l'Atalanta. La Roma cerca Grillitsch'. E ancora: 'Mercatone di Natale. Milan - Kolo Muani, Juve: risale Scamacca. Ecco la caccia ai nuovi ...Marash Kumbulla al, trattativa diche si può concretizzare a gennaio: a Roma non trova spazio con Mourinho. Il difensore di origini albanesi ma con cittadinanza italiano è uno dei nomi che sta ...Attila Szalai è uno degli obiettivi principali per la difesa, ma il Napoli segue anche altre piste, come scrive La Gazzetta dello Sport. In lista Jhon Lucumí, anche lui 23enne e prestante nel gioco ...In scadenza di contratto con il Napoli, Lorenzo Insigne, fantasista classe 1991 della nostra nazionale, starebbe iniziando a guardarsi intorno sul mercato: secondo quanto riportato ...