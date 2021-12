Serena Grandi | Ho una cicatrice terribile sulla pancia | neanche un serial killer farebbe certi tagli

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Non è mai stata così schietta prima d'ora, soprattutto con se stessa. L'attrice si racconta senza filtri nel libro 'a tutti i costi. Lettere di una vita mai inviate', e a 63 anni si mette per la...

Advertising

ilgiornale : Nel suo libro, Serena Grandi parla di uno dei drammi della sua vita: 'Fate prevenzione' - FarmaviaLiliana : @jungkookmysmile Tanti cuori grandi anche per te. Passa una serena giornata - MedurStella : @giorgio_grandi @BernardShakey11 Grazie caro Giorgio. Buona e serena antivigilia con infinita simpatia e sempre un gran bel sorriso ?? - johnpaul6891 : RT @JooFlix06060513: Serena Grandi #ItalianBeauty - JooFlix06060513 : Serena Grandi #ItalianBeauty -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Grandi

Today.it

La nativa di Costanza è stata ed è un punto di riferimento per molte giocatrici, diventata protagonista sia per i due tornei Major conquistati che per iduelli con la statunitense...Una Martina sorridente, felice e. Con un paio di occhialiche riflettono due occhi azzurri luminosi, gli stessi che brillano di luce propria nella foto con il figlio Achille . I morbidi ...A Monterotondo (provincia di Roma) c’è una realtà imprenditoriale che in piena pandemia ha incrementato il fatturato e investito sul futuro puntando su nuove risorse ...(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Abbiamo avuto un problema con la variante Omicron che ha colpito diverse società. Ci siamo confrontati con le società e abbiamo deciso di riprendere il ...