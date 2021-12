L’Unione europea introduce i “dazi di civiltà” Meloni | “Finalmente danno ragione a noi sovranisti”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 dicembre 2021) «pensa a introdurrenei confronti dei prodotti provenienti da Stati che non rispettano i nostri standard di tutela dell’ambiente. In sintesi dovrebbe essere inserita una tassa sui prodotti la cui realizzazione comporta la produzione di notevoli quantità di emissioni nocive, come il cemento, l’acciaio e i fertilizzanti». Lo scrive il presidente di FdI, Giorgiain un post su Facebook.: “La Ue dàa noi” «Sono molti anni – prosegue la– che Fratelli d’Italia sostiene in ogni sede la necessità dei “di” proprio per costringere chi vuole avere rapporti commerciali con l’Italia a rispettare standard ambientali di ...