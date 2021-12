Il comico Roberto Lipari | Sono Positivo! E no!… non sono asintomatico

Advertising

GDS_it : #Palermo, il comico #RobertoLipari positivo al Covid, il post su Facebook: 'Mi mancherà il solito Natale' - toiafrau : Roberto e Beatrice fanno un duo comico niente male adoro le loro battutine soprattutto neo confronti di Vittorio #ilparadisodellesignore -

Ultime Notizie dalla rete : comico Roberto

"Non scenderò nei particolari, ma Sì! sono Positivo! E no!?non sono asintomatico". Con un post sui social, il notopalermitanoLipari , annuncia la sua positività al coronavirus. "Vi scrivo solo oggi, perché sto meglio e sono sicuro che il peggio è alle spalle. Eh Sì! Passerò il #natale in ...Lipari è positivo al Covid e passerà il Natale in quarantena. Ad annunciarlo, con un post su Facebook, è lo stessopalermitano che durante l'autunno ha condotto Striscia La Notizia: '...Il titolare di un deposito commerciale di carburanti agricoli è stato denunciato perché avrebbe evaso circa 6,9 milioni di euro di Iva e accise. Ad accertarlo sono stati i funzionari dell'Agenzia dell ...Poste Italiane comunica che in provincia di Palermo le pensioni del mese di gennaio 2022 verranno accreditate a partire da lunedì 27 dicembre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto Ba ...