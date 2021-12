Covid-19, nel Lazio avanti con le vaccinazioni: centri aperti anche a Natale e Santo Stefano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma – “Le vaccinazioni proseguiranno durante tutte le giornate di festa compreso Natale e Santo Stefano”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Oggi nel Lazio su 25.539 tamponi molecolari e 46.472 tamponi antigenici per un totale di 72.011 tamponi, si registrano 3.006 nuovi casi positivi (+509), sono 15 i decessi (+7), 917 i ricoverati (+9), 122 le terapie intensive (-1) e +1.056 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,1%. I casi a Roma sono a quota 1.510?. “Oggi il record dei casi positivi era atteso, ed anche per questo è stato predisposto l’adeguamento dello scenario della rete ospedaliera. Disponibili 1 milione e 300mila slot liberi per vaccinazioni a gennaio”, ha fatto sapere ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma – “Leproseguiranno durante tutte le giornate di festa compreso”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. “Oggi nelsu 25.539 tamponi molecolari e 46.472 tamponi antigenici per un totale di 72.011 tamponi, si registrano 3.006 nuovi casi positivi (+509), sono 15 i decessi (+7), 917 i ricoverati (+9), 122 le terapie intensive (-1) e +1.056 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,1%. I casi a Roma sono a quota 1.510?. “Oggi il record dei casi positivi era atteso, edper questo è stato predisposto l’adeguamento dello scenario della rete ospedaliera. Disponibili 1 milione e 300mila slot liberi pera gennaio”, ha fatto sapere ...

