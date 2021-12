3 ricette a prova di errori per fare la miglior crema pasticcera della tua vita

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Laha una lunga storia e, nonostante tutte le variazioni azzardate nei secoli, resta uno dei dessert più fedeli alle origini grazie alla semplicità di una preparazione esemplare e alla sua estrema versatilità, visto che si presta a essere gustata da sola al cucchiaio (preferibilmente accompagnata da lingue di gatto), a farcire torte, cannoli, bigné e perfino ada base a preparazioni come lachantilly. Almeno, alla versione italiana realizzata appunto cone panna montata (nelle dosi di due a uno), il cui nome corretto sarebbediplomatica, perché la vera chantilly francese – è bene ricordarlo – si realizza solo con panna montata, zucchero al velo e vaniglia. Punto. Secondo le fonti storiche, in realtà, anche la ...

La lunga storia delle crema pasticcera e le ricetta originale (con la variante delicata e quella al cioccolato) ...
Perché non riservare un posto a tavola per l'inconsueto? In cucina, l'evoluzione della sostenibilità e della sensibilità del gusto è un sincretismo gastronomico.