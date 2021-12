MARE FUORI 2 | ULTIMA PUNTATA | FILIPPO E CARMINE SCAPPANO MA QUALCOSA VA STORTO

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sesto e ultimo appuntamento con “2”, in onda mercoledì 22 dicembre alle 21.20 su Rai2. La serie, la cui terza stagione è confermata, si conferma tra le più seguite su RaiPlay e ha il merito di aver lanciato tanti volti nuovi della recitazione, da Nicolas Maupas a Massimiliano Caiazzo passando per Valentina Romani e Matteo Paolillo.2, Episodio 11 “Colpevole d’Innocenza”, faccia a faccia con Pirucchio, ha una crisi di coscienza e non riesce ad ucciderlo. Nel mentre Massimo scopre che il vero colpevole non è lui.decidono di fuggire servendosi del piano organizzato per Edoardo ma non sanno che dietro il piano c’è Wanda Di Salvo che vuole uccidere Edoardo. Ora sono in pericolo di vita....