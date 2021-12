7Gold | Tiziano Crudeli | “Stravedo per Insigne | lo toglierei volentieri a Spalletti”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 7Gold Tiziano

...Gianluca Gridelli del sindacato Nursing up Romagna - Imola alla trasmissione Aria pulita su. ... Insomma, lamenta, 'ci sono reparti in sofferenza e se come dice il direttore generale......Gianluca Gridelli del sindacato Nursing up Romagna - Imola alla trasmissione Aria pulita su. ... Insomma, lamenta, 'ci sono reparti in sofferenza e se come dice il direttore generale...Tiziano Crudeli è quindi un grande tifoso di un giocatore del Napoli, Lorenzo Insigne, e lo vedrebbe bene con la maglia del Milan.VIDEO - Milan-Napoli finisce 0-1: la reazione di Tiziano Crudeli al gol di Kessie annullato al 91' che nega il pareggio ai rossoneri.