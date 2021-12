Inter prima: ecco come vanno le squadre di Inzaghi dopo Natale | VIDEO (Di martedì 21 dicembre 2021) L'Inter è 1^ in classifica in Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono campioni d'inverno. Ma come vanno le sue squadre nel nuovo anno? Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 dicembre 2021) L'è 1^ in classifica in Serie A. I nerazzurri di Simonesono campioni d'inverno. Male suenel nuovo anno?

Advertising

OptaPaolo : 1 - L'#Inter chiuderà un girone d'andata di #SerieA da prima in classifica per la prima volta dal 2009/10; in tutte… - OptaPaolo : 100 - Per la prima volta nella sua storia in Serie A l'Inter ha segnato 100 gol in un singolo anno solare, superato… - Inter : ?? | THE SOUND OF INTER #InterFans, ora è il vostro turno! Per la prima volta nella storia potete scegliere 'The… - tannaule : RT @AndreaZani7: @RPanzi @acffiorentina A me non me ne frega niente. Perché questo è quello che i dirigenti dell’Inter avrebbero dovuto ris… - Antofer94_ : RT @armyrosari: Mi fanno impazzire.. L'inter è prima perché abbiamo avuto un calendario più facile... Siamo alla 18 giornata #inter #amala -