Inter | Lautaro Martínez ha trovato il gol in tutte le ultime quattro partite

(Di martedì 21 dicembre 2021)hail gol inledi Serie A contro il Torino: nell’era dei tre punti a vittoria, soltanto tre giocatori dell’hanno segnato in cinque presenze di fila contro una singola avversaria nella competizione (Christian Vieri v Parma e Perugia, Mauro Icardi v Fiorentina e Ivan Perisic v Chievo); in generale, dal 1994/95, nessun giocatore è mai andato a segno per cinque gare consecutive contro il Torino. L’ha vintolesfide di Serie A contro il Torino, segnando sempre almeno due reti a partita; mai nella sua storia, la squadra lombarda ha realizzato più di una rete per cinque sfide consecutive contro i granata, ...

Maè felice all', lo dimostra in ogni partita e si sente un giocatore importante per il club. Infine anche una battuta su Leo Messi , smentendo categoricamente le voci che lo volevano ...... lo rivedremo a gennaio ma nel frattempo si prepara a tornare titolareMartinez, che anche ... LE SCELTE DI JURIC Oltre a Verdi e Belotti, assenti di lunga data, inTorino Juric potrebbe ...Probabili formazioni Inter Torino: diretta tv, le scelte di Simone Inzaghi e Juric per la partita valida per la 19^ giornata nel campionato di Serie A.Inter-Torino si giocherà mercoledì dicembre 2021 allo stadio San Siro di Milano. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 18.30. Partita: Inter-Torino Data: 22 dicembre 2021 Orario: 18.30 Stadio: S ...