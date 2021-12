Come faremo shopping nel 2030 (Di martedì 21 dicembre 2021) Il metaverso è destinato a diventare la prossima grande rivoluzione in ambito tecnologico e non solo. Dopo l'annuncio di Meta e l'investimento miliardario della compagnia di Mark Zuckerberg, tutte le grandi aziende mondiali stanno scommettendo su questo gigantesco ambiente virtuale ancora in costruzione che dovrà mescolarsi alla realtà fisica per darci quel tocco di magia in più nella nostra quotidianità. E proprio questo mix ibrido di tecnologia connessa, integrata in ambienti fisici reali, è il risultato degli Hot Consumer Trends, lo studio di Ericsson, giunto alla undicesima edizione, che racconta le aspettative e le previsioni di circa 57 milioni di early adopter di tecnologia a livello globale verso il 2030. Quest'anno ci si è concentrati in particolar modo su Come cambierà lo shopping e su Come i centri ... Leggi su gqitalia (Di martedì 21 dicembre 2021) Il metaverso è destinato a diventare la prossima grande rivoluzione in ambito tecnologico e non solo. Dopo l'annuncio di Meta e l'investimento miliardario della compagnia di Mark Zuckerberg, tutte le grandi aziende mondiali stanno scommettendo su questo gigantesco ambiente virtuale ancora in costruzione che dovrà mescolarsi alla realtà fisica per darci quel tocco di magia in più nella nostra quotidianità. E proprio questo mix ibrido di tecnologia connessa, integrata in ambienti fisici reali, è il risultato degli Hot Consumer Trends, lo studio di Ericsson, giunto alla undicesima edizione, che racconta le aspettative e le previsioni di circa 57 milioni di early adopter di tecnologia a livello globale verso il. Quest'anno ci si è concentrati in particolar modo sucambierà loe sui centri ...

foto53sandro : #ilunatici come tutti gli anni Natale a casa mia ! Tutti negativi ma alcuni no vax. Faremo come sempre un buon nata… - gyustitties : @Jiung4Kook lol io come te, proviamoci magari unendo le nostre forze ce la faremo???? - ohsoslytherin_ : dire 'hai un bel carattere' è come dire 'le faremo sapere' in un colloquio di lavoro dove poi non ti richiamano più #gfvip - MSettepani : RT @operatwitt: @strugimento @AndreaSpanu6 Sono due anni che cerco di fare la patente A1. Nessuno risponde alle mail (modalità indicata sul… - MichaelChiment3 : @QRepubblica @franborgonovo Parlate cortesemente di chi è vaccinato con vaccini non riconosciuti da Unione Europea…… -

Ultime Notizie dalla rete : Come faremo Stati Uniti, nell'ultima settimana il 73,2% di casi legati a Omicron ... hanno 'fatto guadagnare tempo' e dato agli Stati Uniti la possibilità di 'provare a capire come agire'. L'epidemiologo ha detto che presto il divieto ai Paesi del Sudafrica verrà tolto. 'Lo faremo ...

La visita di Scholz a Draghi. Italia e Germania in cerca di intese per il dopo pandemia ... occorrerà vedere come questi progetti possano innestarsi su nuove regole di bilancio, sono certo ... in settimana " ha spiegato " faremo una cabina di regia dove passeremo in rassegna eventuali ...

Rodari, Airoldi: “La faremo e non sarà una scuola di cartone come prevedevano i 5 milioni” ilSaronno ... hanno 'fatto guadagnare tempo' e dato agli Stati Uniti la possibilità di 'provare a capireagire'. L'epidemiologo ha detto che presto il divieto ai Paesi del Sudafrica verrà tolto. 'Lo...... occorrerà vederequesti progetti possano innestarsi su nuove regole di bilancio, sono certo ... in settimana " ha spiegato "una cabina di regia dove passeremo in rassegna eventuali ...