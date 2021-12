Zendaya imita alla perfezione Tom Holland quando da bambino cantava Billy Elliot (VIDEO)

Leggi su movieplayer

(Di martedì 21 dicembre 2021)si è messaprova nell'zione di Tomin un divertentein cui ricrea l'intepretazione del collega con un brano di, nelle ultime settimane, è stata impegnata nella promozione di Spider-Man: No Way Home e, in unesilarante,Tom. L'occasione è nata da una domanda della giornalista Melissa Nathoo legata a quello che le due giovani star vorrebbero che le persone dimenticassero del loro passato. Parlando di foto e filmati imbarazzanti,ha quindi ammesso che il suopreferito di Tomda piccolo è un'intervista in cui ...