Sondaggi Ixè | Pd tocca nuovo massimo e stacca Lega e Fdi

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Partito Democratico guadagna oltre un punto percentuale rispetto a novembre nelle ultime intenzioni di voto registrate dall’Istituto Ixè. I dem salgono così al 22,4% dal 21% di un mese fa. Cresce anche lache guadagna tre decimi e si attesta al 19,1%. Diversamente dagli altri istituti, Ixè sonda Fratelli d’Italia in terza posizione e in calo al 17,4%. Perde terreno anche il Movimento 5 Stelle che passa dal 18% al 16,4%. Continua invece il percorso di crescita di Forza Italia cheil 9,2%, valoreregistrato negli ultimi 12 mesi secondo Ixè. Azione perde mezzo punto e scivola al 3,4%. Sotto la soglia di sbarramento del 3% si trovano Articolo1-Mdp data al 2%, Sinistra Italiana e Italia Viva appaiate all’1,6%, Verdi e +Europa entrambi all’1,4% e gli altri partiti di centrodestra all’1,3%. Continua a ...

ZenatiDavide : Sondaggi, Mattarella al picco della fiducia: 30 punti in più in 4 anni. Il Pd allunga sulla Lega: +3%. Obbligo vacc… - PerutaAntonio : RT @carlo1493: @giuliaselvaggi2 @CarloCalenda Chi continua a parlare di sondaggi ci deve spiegare la differenza tra sondaggio (fatto da Ixè… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Ixè

Per quanto riguarda le intenzioni di voto ancheconferma che il Pd allunga sugli inseguitori. L'istituto triestino era stato tra i primi a registrare il nuovo primato dei democratici. Ora i dati ..., Pd di Letta vola. Salvini allunga su Giorgia Meloni. M5S giù Il Pd di Enrico Letta vola sempre più in alto: dal 21% al 22,4% in un mese secondo idel 20 dicembre 2021. I Dem fanno il vuoto con la Lega di Salvini al secondo posto (in crescita: dal 18,8% al 19,1%). In discesa Fratelli d'Italia : il partito guidato da Giorgia Meloni è ...