Serie A | Inter-Torino | data | orario e diretta TV

(Di lunedì 20 dicembre 2021)TV e streaming Torna in campo laA con le partite della diciannovesima giornata, l’ultima del girone d’an, e l’ultima di questo 2021. Tra le partite in programma c’è anche la sfida di San Siro tra l’e ilcon calcio di inizio in programma alle ore 18:30 di mercoledì 22 dicembre: ecco come seguire il match inTV e streaming.in streaming La sfida di ‘San Siro tra nerazzurri e granata sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. dazn-og1La programmazione della piattaforma streaming prevede inoltre un ampio pre partita e un ampio post partita con le dichiarazioni a caldo dei ...

...un Milan di Stefano Pioli ferito dalla sconfitta casalinga con il Napoli (con tanto di polemiche per il gol annullato a Kessié) e dal titolo di campione d'inverno soffiatogli dai cugini dell'. ......alla vigilia della sfida contro i liguri - noi non siamo anti di nessuno a partire dall'. ... Marchetti VAR: Pairetto AVAR: Ranghetti Guarda tutte le partite diA TIM del Napoli su DAZN. ...Ultima giornata prima della pausa invernale, l'Inter capolista incontra il Torino. Ecco come vedere Inter-Torino in diretta streaming web tv gratis. La gara è in programma oggi, 22 dicembre, ...Le formazioni ufficiali di Inter - Torino del 22 dicembre 2021, incontro valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...