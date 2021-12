Non ignorate le proposte dei cittadini per la Conferenza sul Futuro dell’Europa

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 20 dicembre 2021) È contento di partecipare a questo esperimento inedito di democrazia, ma non nasconde la preoccupazione che alle buone intenzioni possano non seguire risultati concreti. Paolo Barone, cosentino classe 1998, è uno dei 200del secondo Citizens’ Panel dellasuled è stato sorteggiato fra gli 80 delegati che rappresentano la cittadinanza alle sessioni Plenarie. Le sue sensazioni, sull’intero evento, sono contrastanti. Hai avuto più impressioni positive o negative durante l’ultimo incontro?Rispetto alle due riunioni precedenti, quella a Strasburgo e quella online, le cose sono andate meglio durante la sessione di Firenze. È come se noiavessimo già rotto il ghiaccio e fossimo più pronti a discutere nel dettaglio i contenuti. L’organizzazione è stata ...