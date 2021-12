Covid, in Olanda torna il lockdown e la Francia sceglie il super green pass (Di lunedì 20 dicembre 2021) I Paesi Bassi tornano in lockdown Dopo l'Austria, è il turno dei Paesi Bassi di tornare in lockdown per affrontare l'emergenza Covid-19. Se il governo di Vienna aveva chiuso per far fronte alla variante Delta (e ora ha riaperto ai vaccinati), quello dell'Aia lo ha fatto per l'allarme Omicron. Sabato il premier Mark Rutte ha annunciato la chiusura di tutte le attività non essenziali, la chiusura delle scuole e limiti ai contatti sociali prima, durante e dopo le feste (non più di 2 ospiti in casa, salvo nei giorni di festa quando potranno essere 4). Il confinamento durerà fino al 14 gennaio. I corsi nelle scuole dovrebbero riprendere il 10 gennaio, ma non è ancora chiaro in quale forma. La Francia non segue Draghi sui test, ma sul green pass ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 dicembre 2021) I Paesi Bassino inDopo l'Austria, è il turno dei Paesi Bassi dire inper affrontare l'emergenza-19. Se il governo di Vienna aveva chiuso per far fronte alla variante Delta (e ora ha riaperto ai vaccinati), quello dell'Aia lo ha fatto per l'allarme Omicron. Sabato il premier Mark Rutte ha annunciato la chiusura di tutte le attività non essenziali, la chiusura delle scuole e limiti ai contatti sociali prima, durante e dopo le feste (non più di 2 ospiti in casa, salvo nei giorni di festa quando potranno essere 4). Il confinamento durerà fino al 14 gennaio. I corsi nelle scuole dovrebbero riprendere il 10 gennaio, ma non è ancora chiaro in quale forma. Lanon segue Draghi sui test, ma sul...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Olanda si avvia verso un nuovo lockdown. La decisione è attesa in serata e potrebbe vedere la chiusura di tutti i… - Agenzia_Ansa : Olanda in lockdown per le vacanze di Natale. Annuncio del premier Rutte, in vigore da domani #ANSA… - Agenzia_Ansa : In Olanda un uomo vendeva online, a circa 33 euro, un 'kit per infettarsi' con il Covid e poter poi ottenere, una v… - ZPeppem : Nei Paesi Bassi c’è un nuovo lockdown. #Olanda - AFKStandby : RT @antonio_bordin: Gran Bretagna, che ha anticipato il #booster a tre mesi, è sommersa dai contagi. Olanda richiude. Il resto d’Europa è v… -