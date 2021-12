Hamilton smette di seguire l’account della Formula 1 su Instagram

(Di domenica 19 dicembre 2021) Lewisalza sempre di più un muro tra lui e la1, per cercare di resettare le idee dopo un epilogo di stagione ricco di polemiche e discussioni. Dopo la sua mancata partecipazione al galà di fine anno, insieme a Toto Wolff, il britannico ha smesso diil profilo ufficialeF1 su. Dietro le decisioni dic’è il rifiuto del protocollo, la disapprovazione delle decisioni prese dalla direzione gara in occasione dell’ultimo GP ad Abu Dhabi e un forte senso di sconforto e di ingiustizia per quello che ha subito. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Hamilton smette di seguire l'account della #Formula1 su #Instagram - EstebBeltramino : Hamilton, altro distacco dalla F1: smette di seguirne l'account su Instagram #F1 #motori #formula1 - Foodef11 : Hamilton, altro distacco dalla F1: smette di seguirne l'account su Instagram - ilcirotano : Hamilton, altro distacco dalla F1: smette di seguirne l'account su Instagram - - infoitsport : Hamilton, altro distacco dalla F1: smette di seguirne l'account su Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton smette

Chiudere, staccare la spina, disconnettersi da tutto quello che può richiamare alla mente un finale di mondiale F1 al veleno. Lewispare abbia scelto di percorrere questa strada fino in fondo, smettendo di seguire sul suo profilo Instagram l'account della Formula 1. Un altro segnale della voglia del sette volte iridato di ...... anche relative all'impiego di Sergio Perez, specialmente nel Gran Premio degli Stati Uniti dove dopo aver perso la leadership al via la Red Bull ha rimesso davanti aVerstappen attraverso ...Lewis Hamilton alza sempre di più un muro tra lui e la Formula 1. Il britannico ha smesso di seguire il profilo ufficiale della F1 su Instagram.Toni vittoriosi e delusi in questo Mondiale F1 2021. Un campionato che non smette ancora di far parlare, con diversi esiti anche inaspettati. Tra questi, certo non poco discusso, il presunto ritiro di ...